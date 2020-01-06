Акция "Чудеса на Рождество" дарит детям веру в добро - Карпенко

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция "Чудеса на Рождество" помогает белорусам ощутить причастность к благому делу, укрепляет социально ориентированный курс в развитии страны. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА председатель областной организации ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко после благотворительного праздника в рождественский сочельник.

По его словам, акция развивает гражданскую ответственность у населения. "Новогодние благотворительные мероприятия помогают людям заметить проблемы окружающих и особое внимание уделить тем, кто нуждается в заботе и дополнительной поддержке", - отметил Артем Карпенко.

Председатель областной организации БРПО подчеркнул, что неравнодушные люди совершают настоящие чудеса в новогодние и рождественские праздники. Молодежь и взрослые откликаются на благотворительные призывы и акции общественных объединений, приобретая подарки для малышей. "В акции принимают участие и сами дети - от пионеров до активных волонтеров БРСМ, которые учатся творить добро, проявлять милосердие. Каждая первичная организация объединений приняла самое активное участие в акции, помогая зажечь сердца тысяч детей области", - сказал Артем Карпенко.

Сегодня более 250 ребят из разных уголков Гомельской области благодаря акции увидели на одно чудо больше в своей жизни. Мальчишки и девчонки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в дополнительной поддержке, а также дети с особенностями в развитии, молодые инвалиды вместе с суперспасателями отправились в сказочное путешествие на благотворительном празднике в областном Дворце творчества детей и молодежи. В рождественский сочельник жители региона смогли подарить им ощущение волшебства и исполнить заветное желание.

Воспитанники областного Дворца творчества детей и молодежи подготовили представление "Новогодние суперспасатели". Гости вместе с главными новогодними волшебниками и супергероями - Человеком Пауком и веселыми Смайликами - преодолевали препятствия в поисках ключа от Нового года, который спрятали Злая Фея и Мышиная Королева. Стоит ли говорить, что победу одержали добрые силы? Кроме ярких эмоций, каждый ребенок увез с собой подарок.

"Вместе у нас получилось подарить детям праздник и исполнить пожелания, которые ребята разместили ранее на символе акции - красных рукавичках. Такими оригинальными рукавичками-пожеланиями были украшены елки в торговых центрах, магазинах и на рынках. Все желающие могли подарить адресантам рукавичек немного тепла, исполнив чью-то маленькую мечту", - подчеркнул Артем Карпенко.

Мероприятие стало кульминацией масштабной программы мероприятий региональной акции "Чудеса на Рождество". За время ее проведения новогодние подарки и яркие эмоции получат более 2 тыс. детей в Гомельской области.

Республиканская акция "Чудеса на Рождество" проходит во всех регионах страны и продлится до 9 января. Цикл благотворительных мероприятий проводится посредством социально значимой творческой деятельности и содействует воспитанию у подрастающего поколения чувства милосердия, доброты, сострадания, популяризации тимуровского движения. Ежегодно эта акция БРСМ и БРПО вносит вклад в копилку добрых дел популярного всебелорусского проекта "Наши дети". Организаторами акции в юго-восточном регионе Беларуси выступают Гомельская областная организация ОО БРПО, обком БРСМ при поддержке главного управления образования Гомельского облисполкома.-0-