Акция "COVID-патруль" стартует в областных центрах 19 октября

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-профилактическая акция "COVID-патруль" стартует в областных центрах Беларуси с 19 октября. Об этом сообщил сегодня журналистам первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов во время запуска акции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Первые мероприятия акции проходят в крупных столичных торговых центрах, где оборудованы пункты вакцинации. Это Galleria Minsk, "Замок", торговый дом "На Немиге", а также ГУМ. "В связи с непростой эпидемиологической обстановкой запустили с различными общественными объединениями тематическую акцию "COVID-патруль". Начали с Минска, но с 19 октября она будет проходить в каждом областном центре, - сказал Александр Лукьянов. - Волонтеры, которые участвуют в мероприятии, в местах массового пребывания людей информируют жителей и гостей столицы об обязательном соблюдении масочного режима, других санэпидмерах, рассказывают о важности своевременного вакцинирования, ориентируют по местам, где можно привиться. Делают все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции".

В "COVID-патруль" вошли волонтеры организации "Доброе сердце" от 18 лет и старше. Молодые люди прошли обучение и инструктаж. Во время патрулирования они экипированы необходимыми средствами защиты, специальными бейджами.

Среди тех, кто сегодня информирует посетителей ГУМа о важности вакцинации, - Ульяна Альховик. "Есть статистика, что для создания коллективного иммунитета необходимо 70% привитых. В Беларуси таких пока более 20%. Мы раздаем листовки тем, кто заинтересован, проводим небольшую лекцию о важности и необходимости вакцинации", - рассказала девушка.

Она также отметила, что вместе с семьей переболела COVID-19. "Мама переносила коронавирус в тяжелой форме, папа - в средней. Ничего приятного в этом не было, поэтому лучше привиться и переболеть легко дома, чем попасть в больницу и пролежать там несколько недель на ИВЛ", - подчеркнула Ульяна Альховик.

Акция будет проходить по вторникам, средам и четвергам в различных торговых центрах Минска. Среди них МОМО, универмаг "Беларусь", ЦУМ, "Корона", "Титан, "Глобо", "Столица", гипермаркет "Корона", "Дана Молл", рынок "Уручье-3".-0-