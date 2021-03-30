Акция "День здоровья" пройдет 1 апреля на базе аквапарка в Минске

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице продолжается реализация масштабного проекта "Минск - здоровый город", в частности нового направления - "Здоровый фитнес" по формированию навыков самоконтроля своего физического состояния. Очередная акция запланирована на 1 апреля, сообщили БЕЛТА в Минском городском центре здоровья.

Специалисты центра в этот раз будут работать на крупной площадке - в аквапарке "Лебяжий", где предполагается обустроить 5 зон активностей.

В диагностической зоне любой желающий сможет пройти диагностику основных заболеваний, измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, также уровень глюкозы в крови. Все данные будут внесены в электронный паспорт здоровья участника проекта "Здоровый фитнес" на платформе health-manager.

О результатах пройденного исследования специалисты центра расскажут в консультативной зоне и дадут консультации по ведению ЗОЖ в индивидуальном порядке.

Экспертная зона объединит практикующих специалистов. Врачи и тренеры будут давать советы для самокоррекции питания и физических нагрузок.

Далее посетители смогут из огромного перечня информационных материалов взять любой необходимый.

Наконец, в зоне восстановления будет возможность протестировать массажеры и расслабиться до или после физической нагрузки.

Участие в проекте доступно каждому, кому уже есть 16 лет.-0-