Акция "Детский автобус" стартовала в Гомельской области

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области проводит в регионе по 30 сентября профилактические мероприятия "Детский автобус", сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Правоохранители во время акции проконтролируют, как водители детских автобусов соблюдают требования ПДД. Усиленно будут проверять техническое состояние транспорта, наличие допуска к участию в дорожном движении, соблюдение правил перевозки детей. Проверят у водителей и документы. Особое внимание уделят физическому состоянию водителей.

Госавтоинспекторы отметили, что во время учебного года, когда детей подвозят от места жительства к месту учебы и обратно, особую важность приобретает вопрос безопасности при перевозке несовершеннолетних в школьных автобусах. "К сожалению, нарушения со стороны водителей детских автобусов правил дорожного движения и требований действующих нормативно-правовых актов все же имеют место", - констатировали в УГАИ. Акция "Детский автобус" нацелена на обеспечение безопасности при перевозках групп детей.-0-