Акция "Детский автобус" стартует на дорогах Гомельской области

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактические мероприятия "Детский автобус" проведут сотрудники ГАИ на дорогах Гомельской области с 11 по 31 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Дополнительный комплекс мер направлен на обеспечение безопасности при перевозке детей. В эти дни сотрудники ГАИ усилят надзор за соблюдением водителями автобусов ПДД. Также будет проверено максимальное количество транспорта, задействованного на перевозке групп детей.

В ГАИ региона напомнили, что при перевозке групп детей в автобусе у каждого ребенка должно быть отдельное посадочное место, а в салоне - не менее одно сопровождающего на 20 юных пассажиров. Спереди и сзади на автобусе устанавливается специальный опознавательный знак. "Если вы видите на дороге транспорт с опознавательным знаком "Перевозка детей", проявите внимательность, ведь в нем едут наши с вами дети", - обратили внимание водителей в Госавтоинспекции.-0-