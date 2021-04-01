1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция ГАИ "Безопасный патруль" для детей продлится в Гомельской области до июня, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Специальный проект по безопасности для ребят начальных классов запустили главное управление образования Гомельского облисполкома и управление ГАИ УВД Гомельского облисполкома. В основе программы - игра и интерактив. "О безопасности важно говорить уже в детском возрасте. Но как рассказать о такой важной теме детям 6-10 лет? Здесь, несомненно, поможет игра", - рассказала начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Екатерина Родионова.

Во время акции детей увлечет интерактивная игровая программа со специально разработанным Госавтоинспекцией игровым полем "Игра-ходилка" по безопасности дорожного движения. Правила просты и идентичны поведению на дороге в реальной жизни. Во время игры ребята по огромному игровому полю проходят безопасный путь от дома до школы. По дороге они решают семь различных заданий, каждое из которых - с креативным подходом к теме безопасности. К примеру, на станции "Банк" они пополняют свой личный банк знаний по ПДД и делают вклад в собственную безопасность в будущем. На станции "Школа" ребята собирают мозаику - дорожный знак, расшифровывают его значение. На станции "Дом" их ждут музыкальные загадки по Правилам дорожного движения. На станции "Госавтоинспекция" сотрудник ГАИ в игровой форме показывает сигналы регулировщика и объясняет ребятам, при каких жестах сотрудника ГАИ они могут переходить дорогу.

Сотрудники Госавтоинспекции также проведут с несовершеннолетними профилактические беседы, викторины по Правилам дорожного движения. В завершение акции каждый участник получит полезный подарок.-0-