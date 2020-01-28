Акция "Я помню! Я горжусь!" к 75-летию Победы пройдет в мае в Минске

28 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Акция "Я помню! Я горжусь!", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в мае в Минске. Организатором выступит Совет молодых ученых Национальной академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Во время патриотической акции "Я помню! Я горжусь!" пройдет множество научно-образовательных мероприятий. Это выступления молодых исследователей в учебных заведениях страны с лекциями, посвященными Великой Отечественной войне и сохранению исторической памяти, встречи с ветеранами, научно-практические конференции, посещение мест боевой славы", - рассказали в пресс-службе.

В числе крупных молодежных мероприятий 2020 года также форум "Беларусь интеллектуальная", VI Международный турнир среди студентов и магистрантов стран Европы "Студенческий турнир научных перспектив", Фестиваль науки, XVII Международная научная конференция молодых ученых "Молодежь в науке - 2020".

На общем собрании Совета молодых ученых руководство Академии наук предложило молодежи активно включиться в реализацию самых значимых проектов НАН.

"Молодежь, поддержка молодых ученых является приоритетом в деятельности Национальной академии наук. Мы готовы рассматривать и поддерживать все идеи, инициативы и предложения. Молодые ученые сегодня должны возглавить работу по привлечению в науку учащейся молодежи и популяризации научных знаний", - отметил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

Совет молодых ученых НАН Беларуси объединяет более 2 тыс. молодых ученых из 77 научных организаций. Это более 30% численности научных работников Академии наук.-0-