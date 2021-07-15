Акция МВД "За безопасность вместе" стартовала в Витебске

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время ХХХ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" с 15 по 18 июля проходит масштабная акция Министерства внутренних дел "За безопасность вместе". Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Планируется по-настоящему масштабное действо милицейской тематики. Зрителям не дадут скучать профессиональные музыкальные коллективы ведомства, показательные выступления военнослужащих внутренних войск, в том числе роты почетного караула столичной в/ч 3214, представителей спецподразделений МВД. Подготовлено много сюрпризов, ярких флешмобов, призов и сувениров", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Иван Кубраков, проверяя готовность витебских правоохранителей к обеспечению общественной безопасности, отметил: "Славянский базар" объединяет людей. С разных стран и городов сюда приезжают отдохнуть. Меня как министра внутренних дел не может не радовать, что на улицах города спокойно. Мы постарались организовать службу таким образом, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, чувствовали себя комфортно".-0-