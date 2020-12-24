Акция "Наши дети" дает возможность иначе взглянуть на жизнь - Сивак

24 декабря, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. В многодетных семьях всегда царит особая атмосфера. Таким мнением поделился заместитель премьер-министра Анатолий Сивак во время посещения детского дома семейного типа семьи Парфеновых в Бобруйске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Акция "Наши дети" дает возможность отвлечься от работы. Общаясь с родителями, у которых большая семья, можешь почувствовать жизнь, которая царит в этом доме, а в многодетных семьях это всегда особая атмосфера, - сказал Анатолий Сивак. - Республиканская благотворительная акция дает возможность иначе взглянуть на жизнь. Сегодня мы обсудили житейские и очень важные вопросы: куда поступать после окончания школы, кем быть. Желаю, чтобы в этой семье и в стране было больше поводов для хорошего настроения и улыбок".

Гости к многодетной семье приехали с подарками. Анатолий Сивак вручил игрушки, сладости, приглашения в резиденцию Деда Мороза и большой холодильник. Такой холодильник был давней мечтой большой семьи - чтобы вмещались все кастрюли. Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев подарил детское игровое уличное оборудование. В ответ семья Парфеновых пригласила гостей за праздничный стол - угощали домашними вкусностями. "Мы рады каждому доброму человеку в нашем доме. Для нас это все очень трепетно и волнительно. Всегда готовимся к встрече и любим угощать - от нас голодным никто не уйдет. Два дня пекли пироги и торт. Помогали все - и старшие, и младшие", - рассказала многодетная мама Татьяна Парфенова.

Татьяна и Николай Парфеновы воспитывают 12 детей. В прошлом году они переехали в новый большой дом. "У нас четверо своих детей, остальные приемные. Но мы не делим деток, они все для нас родные. Важно, чтобы дети были здоровы и реализовались в жизни. Они сейчас занимаются плаванием, гимнастикой, учат историю. Все разные, все интересные. Их успехи - моя главная награда", - поделилась многодетная мама.-0-