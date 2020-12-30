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30 декабря 2020, 13:25

Акция "Наши дети" дает возможность поделиться частичкой своего тепла с другими - Петрашова

Фото из архива
Фото из архива
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Депутат: в праздничные дни важно уделить внимание каждому ребенку

30 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Акция "Наши дети" дает возможность каждому из нас поделиться частичкой своего тепла с другими Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова во время поздравления маленьких пациентов онкологического (гематологического) отделения Могилевской областной детской больницы.

Депутаты приехали в областную детскую больницу с подарками. Традиционно инициатором праздничного мероприятия стала Ольга Петрашова.

"Сегодня мы собрались с представителями областного и городского Советов депутатов, активистами молодежного парламента и волонтерами многопрофильного центра по работе с детьми и молодежью "Юность", чтобы поздравить ребят, которые сейчас проходят лечение в этом отделении. Вот уже три года мы приезжаем сюда в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети", - рассказала Ольга Петрашова. - Мы смогли подарить заряд бодрости, радостные эмоции детям, которые очень в этом нуждаются, и родителям, которые вместе с детьми проходят не всегда легкий путь выздоровления. Эта акция дает возможность каждому из нас не быть равнодушным, поделиться частичкой своего тепла с другими".

Сейчас в онкологическом (гематологическом) отделении 18 детей, которые получают в основном химиотерапевтическое лечение. Для них депутаты привезли сладкие подарки игрушки. Активисты и волонтеры показали настоящее новогоднее шоу - с песнями, танцами и хороводами. На празднике побывал и главный новогодний волшебник - Дед Мороз. Он поздравил ребят и их родителей с наступающими праздниками и пожелал всем здоровья и чудес в новом году.

Могилевчанка Ольга Колупаева вместе с четырехлетнем сыном Виталием здесь уже 36 дней. У мальчика - острый лейкоз. "Мы уже прошли лечение по первому протоколу, сейчас проходим второй этап, - поделилась мама. - Здорово, что у нас есть возможность стать участниками такого утренника. Этот праздник дарит положительные эмоции не только детям, но и родителям. Мы видим, как наши дети улыбаются и радуются гостям, атмосфере, подаркам. И от всего этого становимся счастливее и тоже загадываем свое самое заветное желание - чтобы все детки были здоровы".

Ольга Колупаева - мама шестерых детей. Виталик - пятый ребенок. "Очень хочется, чтобы лечение нам помогло. Есть небольшая усталость, лечение дается нам тяжело, но мы не сдаемся, - отметила женщина. - Дети - они в первую очередь дети. Даже в больнице им хочется праздника, внимания. И сегодняшний праздник добавил ярких красок в наши будни. Очень хочется сказать большое спасибо организаторам. Ведь положительные эмоции наших детей - одно из необходимых условий выздоровления".

Как сказал главный врач Могилевской областной детской больницы, член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Игорь Каско, такие новогодние утренники - добрая и важная традиция. "Благотворительная республиканская акция "Наши дети" - это всегда радость и праздник. Это новогодняя елка, подарки и Дед Мороз. Все это крайне необходимо нашим пациентам. Потому что они получают много положительных эмоций, которые нужны для выздоровления, - подчеркнул он. - Республиканская акция проходит в нашей стране уже более 20 лет. Она остается востребованной, потому что дети - это наше будущее. И мы должны сделать все, чтобы они были здоровыми и счастливыми".

Как отметил Игорь Каско, из-за эпидемиологической обстановки в больнице в этом году не будет большого утренника. "Общебольничную елку с большим количеством актеров в этом году пришлось отменить. Но это не значит, что мы оставим детей без поздравлений. Локально, в каждое отделение и палату заглянут Дед Мороз и Снегурочка. Это позволит обезопасить наших пациентов и в то же время подарить им праздник", - отметил главврач.

"Наша сегодняшняя акция позволила не только поздравить детей с наступающими праздниками, но и поблагодарить врачей за их самоотверженный труд. В их руках находится самое дорогое, что есть у взрослых - это жизнь и здоровье наших детей. И благодаря профессионализму наших докторов, их внимательному подходу у наших детей есть возможность побороть недуг и вернуться домой, - подчеркнула Ольга Петрашова. - В преддверии праздников хочется пожелать деткам и их семьям, врачам и медицинским работникам здоровья, добра и благополучия".-0-

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