Акция "Наши дети" создает праздничное настроение всем участникам - депутат

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Акция "Наши дети" позволяет создать праздничное настроение всем участникам и напоминает о самых важных в жизни вещах - семье и преемственности поколений. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Елена Потапова.

Новогодний утренник для воспитанников провели сегодня в специальных яслях-саду №5 в Гродно, на котором Елена Потапова поздравила их с наступающими праздниками. Детям вручили сладкие подарки, фрукты и игрушки, а учреждению образования передали комплекты кухонной посуды. По инициативе депутата в одной из групп ребятам установят новую мебель. Стеллажи и шкафчики, необходимые для организации игровой деятельности малышей, сделал предприниматель Павел Статкевич.

Елена Потапова встретилась также с педагогическим коллективом яслей-сада и родителями воспитанников. Обсуждались актуальные вопросы социальной защиты и адаптации детей-инвалидов, трудовой и личностной реализации родителей, которые ухаживают за больными детьми, матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

"Акция еще раз напоминает нам о самых важных ценностях - семье, детях, преемственности поколений. Очень важно в предновогодние дни постараться создать праздничное настроение всем детям. Новый год для них - время волшебства и хороших событий, а взрослые должны стараться исполнять желания ребят", - сказала Елена Потапова.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" длится с 10 декабря по 10 января. В это время во всех регионах страны проходят новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединяются общественные объединения и другие организации.-0-