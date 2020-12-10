Акция "Наши дети" стартовала в Гродненской области

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области сегодня началась благотворительная акция "Наши дети". Как сообщил журналистам начальник главного управления образования облисполкома Руслан Абрамчик, старт дали во время вручения талантливой молодежи премии им. Дубко, передает корреспондент БЕЛТА.

Лауреатами премии стали 39 человек - школьники, студенты, учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве или научной деятельности.

"Это лишь одно из сотен различных мероприятий, которые пройдут во время акции "Наши дети" на территории Гродненской области. Запланированы ярмарки, творческие встречи, концерты, утренники, поздравления, сладкие подарки. Причем если малыши будут принимать гостей, то дети постарше смогут и сами поучаствовать в организации праздников", - сказал Руслан Абрамчик. Следить за ходом акции можно будет с помощью онлайн-дневников, которые будут вестись во всех районах области.

Руслан Абрамчик

Традиционно руководство органов власти, различных предприятий и организаций посетят детские интернатные учреждения и учреждения здравоохранения, поздравят детей с новогодними праздниками. Решением облисполкома за 16 подобными учреждениями закреплены для оказания благотворительной помощи около 80 организаций.

Областной благотворительный праздник 29 декабря примет Гродненская филармония. В программе мюзикл "Новые приключения в Изумрудном городе", игры и конкурсы. Приглашения на праздник получили 600 ребят из всех районов области. Среди них дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, опекунских, приемных семей. Поучаствуют в празднике победители олимпиад, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований в возрасте от 8 до 14 лет. Перед этим, 23 декабря, состоится областной новогодний бал-маскарад - в танце закружатся 32 пары.

Также поучаствуют дети из региона в новогодних праздниках в Минске.

Все мероприятия проведут с учетом рекомендаций Минздрава, направленных на минимизацию риска заражения СOVID-19. Для этих целей предусмотрены дополнительные автобусы, чтобы рассадить детей по одному, питьевая вода в малой таре, маски, дезсредства.-0-