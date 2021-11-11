Акция "Наши дети" в Гомельской области откроется кадетским балом

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области череду праздничных событий республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети" 14 декабря откроет кадетский бал. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления образования облисполкома Жанна Жданович, передает корреспондент БЕЛТА.

Жанна Жданович отметила, что перечень праздничных мероприятий сформирован - в масштабе и республики, и области, и районов. На новогодний благотворительный праздник в столичный Дворец Республики отправится делегация из 100 школьников региона. На республиканском балу во Дворце Независимости Гомельскую область представят 26 учащихся учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического, общего среднего образования, кадетского училища.

Областные мероприятия откроются 14 декабря кадетским балом. Во Дворце культуры железнодорожников в танцах закружат 180 человек. "Бал проводится третий год. Кадеты, педагоги уже активно готовятся к событию: разучивают танцы, шьют наряды. На балу лучшие кадеты получат заслуженные награды", - отметила замначальника главного управления образования.

Талантливую молодежь соберет 23 декабря в общественно-культурном центре областной новогодний бал. Там ребятам, которые достигли успехов в интеллектуальной, общественной деятельности, вручат премии облисполкома.

На главную елку региона 27 декабря в Гомельский государственный цирк пригласят 1,5 тыс. ребят из всех районов.

Повсеместно пройдут и районные праздники, начиная от каждой школы, детского сада. "Готовятся интересные представления, концерты, подарки. Идут репетиции, шьются костюмы. Одним словом, за месяц до начала акции работа кипит. Все дети с предвкушением ждут волшебства", - сказала Жанна Жданович. Она добавила: в целом региональный календарь включает более 100 событий.

Заместитель начальника подчеркнула, что ежегодно к акции подключаются комитеты, управления областного и горрайисполкомов, организации, предприятия, общественные организации: "Все стремятся к одному - чтобы каждый ребенок почувствовал праздничную атмосферу, почувствовал, что он любим и окружен заботой".

"В регионе объявлен и сбор средств. В этом году их перечислят нашим школам-интернатам и единственному в области детскому дому в Мозыре, в которых проживают 736 ребят. За эти средства будут приобретены игрушки, подарки, часть сумм пойдет на укрепление материальной базы этих учреждений", - добавила Жанна Жданович.

Все события будут организованы с учетом профилактики коронавирусной инфекции: масочный режим, использование дезинфицирующих средств, рассадка через одного.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравят детей с Новым годом, Рождеством Христовым, вручат подарки, помогут решить проблемы. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.-0-