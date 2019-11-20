Акция "Наши дети" в Минской области начнется фестивалем "Зажги свою звезду"

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартует в Минской области 9 декабря в Дзержинске II Областным фестивалем творчества детей-инвалидов "Зажги свою звезду", сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Участникам фестиваля предстоит показать себя в вокале, литературном творчестве, игре на музыкальных инструментах, хореографии, театральном искусстве, прикладном художественном и изобразительном творчестве. Свои таланты продемонстрируют ученики учреждений общего среднего, специального, дополнительного образования детей и молодежи, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Благотворительная акция "Наши дети" продлится до 10 января 2020 года. Запланировано проведение новогоднего бала в Молодечно и праздника с участием председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко в Борисове. В каждом учреждении образования области состоятся новогодние утренники, праздничные маскарады и сказочные представления. Руководство Минского облисполкома, местных исполнительных и распорядительных органов и общественных организаций посетит детские дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детские интернатные учреждения, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детские больницы. Завершающим аккордом акции станет награждение финалистов областного конкурса "Ученик года Минской области - 2019".-0-