Акция "Не прожигай свою жизнь!" стартовала в Минске

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении спасатели с 2 по 30 ноября проводят акцию "Не прожигай свою жизнь!". Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Помимо сотрудников МЧС в акции примут участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а также представители других организаций. Мероприятия пройдут в четыре этапа.

"В рамках первого - с 2 по 6 ноября - спасатели вместе с активистами БМООСП и студентами будут рассказывать о безопасности на остановках и в общественном транспорте, - рассказали в МЧС. - Используя яркую атрибутику, ростовые куклы и наглядно-изобразительную продукцию, они будут освещать последствия курения, количество пожаров и людей, погибших по этой причине, а также призывать к отказу от пагубной привычки. Кроме этого, для привлечения большего внимания к акции тематическая информация появится на бегущих строках и на экранах общественного транспорта, пунктах общественного питания, торговых точках".

Местом проведения второго этапа акции - с 9 по 13 ноября - станут предприятия, организации, а также пункты общественного питания и культурно-досуговые центры, где с работниками и посетителями поговорят о пожарной безопасности. В трудовых коллективах состоятся встречи, во время которых спасатели напомнят о важности соблюдения правил безопасности при курении и последствиях, которые могут ждать, если ими пренебрегать. В пунктах общественного питания в обеденное время проведут шоу "Обед без сигарет", где присутствующие смогут поучаствовать в викторинах и конкурсах, а также обменять сигареты на ценные призы. Кроме этого, у каждого желающего будет возможность сделать фото с пожарной атрибутикой и ростовыми куклами на фоне тематических фотостен. Еще одной интересной активностью этапа станет No Smoking Quiz - интеллектуальная командная игра с вопросами на тему ОБЖ, за победу в котором можно получить подарки от МЧС.

В период с 16 по 20 ноября запланированы мероприятия третьего этапа, которые пройдут в вузах, ссузах и учреждениях здравоохранения. Так, например, у студентов появится возможность проявить свои таланты и интеллектуальные способности: поучаствовать в интеллектуальных играх и викторинах, КВН, конкурсах миниатюр и видеороликов, открытых диалогах, тематических дискотеках и многом другом. Подобные формы работы, уверены спасатели, дадут возможность учащейся молодежи получить ответы на все интересующие вопросы по безопасности жизнедеятельности.

Во время финального этапа, который пройдет с 23 по 30 ноября, будет особенно ярко. Участники акции смогут попасть в парки аттракционов "Не прожигай свою жизнь", которые разместятся в местах массового пребывания людей: торгово-развлекательных центрах, открытых площадках, сельсоветах. "На входе в парк гостей будет ждать импровизированная касса, в которой можно получить билеты на аттракционы. Цена одного - сигарета. Но как попасть на территорию парка некурящим гражданам? Все очень просто: им предложат принять клятву "Борца с курением", сфотографировать и разместить ее в соцсетях под хештегами #завяжискурением, #112by, #непрожигайсвоюжизнь, чтобы призвать как можно больше людей отказаться от этой пагубной привычки", - отметили в ведомстве.

Всего будет около десятка аттракционов. "Так, например, на одном из них посетитель сможет узнать о последствиях от непотушенных сигарет на интерактивной карте, на другом - сыграть в дартс, на третьем - завязать (в прямом смысле этого слова) с курением, создавая узлы по показанным алгоритмам. Собрать пазлы, отгадать место расположения "волшебного ореха", сразиться в армрестлинге с сигаретой, станцевать твист, поймать максимальное количество сигарет при помощи пепельницы, на скорость забить гвозди в сигарету, метнуть злополучную виновницу пожаров, поучаствовать в лотерее - даже сложно описать, насколько много активностей ждет каждого, кто окажется на территории парка "Не прожигай свою жизнь". На выходе из него человек сможет не только забрать с собой огромный багаж знаний, ярких эмоций и впечатлений, но и, возможно, кардинально изменить свою жизнь, к чему и призывают спасатели", - подчеркнули в МЧС.

Не обойдется в этом году и без других форматов, которые позволят присоединиться к акции всем желающим, проживающим даже в самых удаленных уголках страны. Участников ждут интеллектуальные викторины в эфире радиостанций и на страницах периодических печатных изданий, адресная почтовая рассылка профилактической информации и наглядно-изобразительной продукции, а также проведение конкурсов на лучший видеоролик и музыкальный клип на тему опасности курения в постели "Я не курю в постели и тебе не советую" и изготовление "Безопасной пепельницы" из подручных материалов.

Кроме этого, весьма занимательной активностью станет челлендж, суть которого - показать, насколько часто люди, курящие на балконах, выбрасывают окурки из окон, тем самым подвергая своих соседей опасности возникновения пожара. Для этого группе активистов нужно записать короткое видео о том, как они убирают окурки под окнами жилых домов и составляют из них хештег (например, #некури, #завяжи, #112), а затем передают челлендж любому другому вузу (ссузу). Во время проведения акции спасатели задействуют социальные сети и средства массовой информации - от газет и журналов до телевидения и интернет-сайтов, - совместные усилия с которыми позволят донести полезные знания о безопасности широкой аудитории.

"Акция этого года запомнится совершенно новой информационной кампанией, разработанной Республиканским центром пропаганды, - "Не жди белочку, потуши окурок!". Именно она ляжет в основу всех мероприятий, привлекая внимание общественности своим новым шустрым героем. Подробнее о кампании мы расскажем совсем скоро", - добавили в ведомстве.-0-