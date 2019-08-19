Акция "Неделя переселения" пройдет 19-23 августа в Брестской области

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Служба занятости Брестской области проведет с 19 по 23 августа информационную акцию "Неделя переселения" по содействию безработным в переселении на новое место жительства и работы, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Елена Дацкевич.

Мероприятие организовано по государственной программе о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы с целью стимулирования трудовой мобильности граждан. В течение недели в управлениях по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов будет проходить консультирование безработных, готовых к переезду на новое место жительства ради трудоустройства. При содействии специалистов службы занятости можно будет уточнить информацию о рабочем месте и жилье с нанимателями, при необходимости - съездить к нему на собеседование и для знакомства с рабочим местом и жильем (с дальнейшей компенсацией командировочных расходов).

Переселение безработных и членов их семей проводится при организационной и финансовой поддержке службы занятости. Безработные могут получить не только новую работу и жилье, но и денежное пособие в размере семи бюджетов прожиточного минимума. По состоянию на 1 августа оно составляет Br1,6 тыс., а с учетом дополнительной выплаты (для горожан, пожелавших стать сельскими жителями) - Br2,07 тыс. Причем эту материальную помощь не придется возвращать государству, если человек отработает на новом месте не меньше года.

В текущем году в Брестской области на новое место жительства с трудоустройством планируется переселить 6 семей. За январь-июль было оказано содействие в переселении двум семьям безработных из Барановичского и Ляховичского районов. Кстати, Барановичский и Ивацевичский районы определены как приоритетные для привлечения трудовых ресурсов.

На 12 августа нанимателями области было заявлено 11,6 тыс. свободных рабочих мест, из них 355 - с жильем. В том числе 122 вакансии - для специалистов, остальные - для рабочих. Больше всего вакансий предлагают в Ивацевичском (203) и Пружанском районах (84). "Основная масса заявленных вакансий с жильем предоставляется в сельской местности. Зарплаты разные - от Br240 за 0,5 ставки юрисконсульта до Br1,2 тыс. ветврачу, замдиректора организации", - отметила Елена Дацкевич.

Самыми востребованными профессиями в Брестской области являются тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (предлагается 61 вакансия с жильем), оператор машинного доения (36), животновод (30), водитель автомобиля (21). Кроме того, наниматели предлагают работу с жильем ветеринарным врачам (29 вакансий), зоотехникам (20), инженерам (10) и другим квалифицированным специалистам.

За три последних года служба занятости Брестской области оказала содействие в переселении 20 безработным. За это же время из других регионов республики принято на работу с предоставлением жилья 18 семей безработных. В частности, прописку сменили технолог, лаборант, оператор по искусственному осеменению животных, ветврач, оператор машинного доения из Гродненской, Гомельской и Витебской областей.-0-