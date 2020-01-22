Акция памяти объединит школы мира Витебской области в День снятия блокады с Ленинграда

22 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Телемост "Дети мира - детям войны" проведут учащиеся школ мира Витебской области 27 января ко Дню снятия блокады с Ленинграда, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы акции.

Инициатором проведения акции памяти выступила средняя школа №28 Витебска, где уже на протяжении трех лет действует единственная в Беларуси экспозиция "Блокадному Ленинграду посвящается", объединяющая жителей блокадного Ленинграда, проживающих в области и за ее пределами.

Блокадники вместе с юными миротворцами школы проведут телемост с учащимися четырех других школ региона. К ним также присоединятся представители городской ветеранской организации блокадников Ленинграда, Витебского областного отделения Белорусского фонда мира, главного управления по образованию облисполкома, учащиеся и педагоги школы №340 Невского района Санкт-Петербурга имени писательницы-блокадницы Ольги Берггольц. Участники обсудят воспоминания блокадников Беларуси и России, подробнее познакомятся с проектом по созданию школ мира и деятельностью СШ №28 Витебска.

"Подготовка к акции памяти началась еще в начале января смотром детских рисунков "Блокадный Ленинград глазами детей" и конкурсом сочинений "Дети мира - детям войны". Лучшие работы будут представлены на выставке "Стена войны", которая развернется в день проведения акции, и на видеоконференции", - отметили в школе.

Витебская СШ №28 стала школой мира 24 октября 2019 года - в день создания ООН. За несколько месяцев участия в проекте ее юные миротворцы провели цикл благотворительных акций для городских социальных учреждений и ветеранов, съездили в Центр подготовки космонавтов "Звездный городок" в Подмосковье, провели патриотическую акцию совместно с военнослужащими миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.-0-