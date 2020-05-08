Акция памяти "Со слезами на глазах" прошла в Могилеве

8 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Акция памяти "Со слезами на глазах", посвященная 75-летию Победы, прошла сегодня в мемориальном комплексе "Лагерь смерти" в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Священный долг каждого жителя Беларуси - отдать дань памяти тем, кто ценой собственной жизни принес Победу ныне живущим, - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Они были призваны в армию, чтобы защищать свою Родину. Они с честью и достоинством выполнили свой гражданский и солдатский долг: разбили врага, подарили свободу и независимость нам с вами. Огромные жертвы легли на алтарь Победы в Великой Отечественной войне. И сегодня мы не имеем права забыть тех, кто погибал на полях сражений, был убит или замучен в лагерях смерти. Мы должны чтить их подвиг и напоминать всем живущих о той трагедии, которая была на белорусской земле".

Возложением цветов к Вечному огню и минутой молчания память погибших почтили представители Могилевского областного и городского комитетов, депутатского корпуса, районных администраций города, силовых структур, ветеранских и молодежных организаций.

Луполовский лагерь смерти "Шталаг №341" в Могилеве был создан фашистами в августе 1941 года на окраине города для массового уничтожения советских военнопленных. Концлагерь был обнесен колючей проволокой, по которой пропускался электрический ток. Люди находились здесь в антисанитарных условиях, их пытали, морили голодом и расстреливали. Этот лагерь смерти размещался в Могилеве до 1943 года. За это время здесь уничтожили более 40 тыс. человек. Установлены лишь 389 имен. Сейчас на территории бывшего лагеря смерти находится братская могила советских воинов. В ней похоронены 53 воина, погибшие в июне 1944-го в боях на подступах к Могилеву в районе Луполова. В память о погибших возведен мемориальный комплекс.-0-

Фото Мариама Табагари