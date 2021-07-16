16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция "Первый раз в первый класс" стартовала в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей.

В центре предлагают всем неравнодушным приобщиться к чуду исполнения желаний, подарив детям из малообеспеченных семей то, о чем они мечтают перед первым школьным днем. "Ведь каждый ребенок хочет прийти в школу 1 сентября счастливым - с красивым рюкзаком, в новой одежде делового стиля, с необходимыми первокласснику принадлежностями", - рассказали в учреждении.

Школьные принадлежности и вещи принимают по будням с 9.00 до 17.00 по адресу ул.Юбилейная, 8 корп.2. Уточнить интересующую информацию можно по телефонам в Гомеле: 35-75-58 и 35-75-65.

Акция продлится по 30 сентября. Также в ближайшие дни благотворительные марафоны откроют многие общественные организации - возможностей порадовать малышей, которые откроют новую страницу своей жизни, будет множество.-0-