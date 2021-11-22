22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Пешеход" стартует в Минской области 23 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"За 10 месяцев на территории Минской области зарегистрировано 135 ДТП с участием пешеходов, в которых 37 человек погибли и 105 травмированы. По вине самих же пешеходов произошло 56 ДТП, в результате которых 25 человек погибли, 33 получили травмы. Большая часть аварий зарегистрирована в темное время суток. Основной из причин дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов является игнорирование правил дорожного движения, отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов и непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах", - рассказали в ГАИ.

С целью предупреждения ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения с 23 по 26 ноября Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию "Пешеход". Во время ежедневных рейдов ГАИ отработает места концентрации ДТП, а также аварийно опасные участки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов и велосипедистов. Стражи дорог обратят внимание на выявление нарушений со стороны пешеходов, которые игнорируют ПДД, не обозначают себя световозвращающими элементами в темное время суток, а также на лиц, находящихся на проезжей части или вблизи нее в нетрезвом состоянии. Также под контролем и водители, не предоставляющие преимущества пешим участникам в дорожном движении. К слову, на пешеходных переходах за указанный период произошло 56 ДТП.

"Уважаемые водители, при приближении к пешеходному переходу следует заранее снизить скорость, вплоть до остановки, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход. Уважаемые пешеходы, в свою очередь перед началом перехода убедитесь, что выход на проезжую часть дороги безопасен. Необходимо остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили, успели остановить транспортные средства и только тогда начинать переходить дорогу. При переходе проезжей части не разговаривайте по мобильному телефону, отключайте наушники, малолетних детей берите за руку", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы видите вблизи проезжей части пешехода (велосипедиста), находящегося с характерными признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщать в дежурную часть ГАИ Минской области по телефону 8 (017) 229-04-44 либо на телефонную линию 102.-0-