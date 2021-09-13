Акция по бесплатному юридическому консультированию пройдет 16 сентября в Гомельской области

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области 16 сентября пройдет акция по бесплатному юридическому консультированию. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

В благотворительной акции, приуроченной ко Дню библиотек, примут участие нотариусы Гомельского нотариального округа, специалисты прокуратуры области, главного управления юстиции облисполкома и областной коллегии адвокатов.

Всех желающих проконсультируют с 17.00 до 19.00 на базе Публичного центра правовой информации при Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина по адресу: Гомель, площадь Победы, 2а.-0-