Акция по бесплатному правовому консультированию студентов пройдет в День знаний в Минске

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День знаний в Минске пройдет акция по бесплатному правовому консультированию студентов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Акцию "Доступное право" проведет Министерство юстиции при поддержке Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Белорусской нотариальной палаты и Белорусского государственного университета 1 сентября с 12.00 до 15.00 на базе библиотеки юридического факультета БГУ (Минск, улица Ленинградская, 8, 1-й этаж).
Юристы проконсультируют студентов высших учебных заведений. А для тех, кто не сможет прийти в указанный день и время, будет доступно онлайн-консультирование, для этого необходимо направить свой вопрос на адрес электронной почты Юридической клиники БГУ klinikabsu@mail.ru.
В Минюсте подчеркнули, что с учетом эпидемиологической обстановки при организации консультирования будет уделено внимание соблюдению масочного режима и социальной дистанции.-0-
Акцию "Доступное право" проведет Министерство юстиции при поддержке Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Белорусской нотариальной палаты и Белорусского государственного университета 1 сентября с 12.00 до 15.00 на базе библиотеки юридического факультета БГУ (Минск, улица Ленинградская, 8, 1-й этаж).
Юристы проконсультируют студентов высших учебных заведений. А для тех, кто не сможет прийти в указанный день и время, будет доступно онлайн-консультирование, для этого необходимо направить свой вопрос на адрес электронной почты Юридической клиники БГУ klinikabsu@mail.ru.
В Минюсте подчеркнули, что с учетом эпидемиологической обстановки при организации консультирования будет уделено внимание соблюдению масочного режима и социальной дистанции.-0-