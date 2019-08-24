Акция по безопасности детей на воде пройдет в минском аквапарке

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Вода без опасности" пройдет сегодня в развлекательном комплексе "Аквапарк "Лебяжий". Она направлена на привлечение внимания к проблемам безопасности детей на воде, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

"Всех гостей аквапарка ждут демонстрация видеороликов, выступление сотрудников МЧС и ОСВОД, которые в том числе покажут, как правильно оказывать первую медицинскую помощь. В конце мероприятия аниматоры проведут веселую познавательную программу с детьми и их родителями, где можно будет выиграть полезные призы и приятные подарки", - рассказали в управлении. Также в этот день каждый ребенок до 14 лет получит купон на повторное посещение аквапарка со скидкой 90%.

Вход на мероприятие будет осуществляться по обычному прейскуранту выходного дня.-0-