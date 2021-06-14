Акция по безвозмездному донорству крови пройдет сегодня в Могилеве

14 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция по безвозмездной сдаче крови пройдет сегодня на Могилевской областной станции переливания крови, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении здравоохранения.

Акция приурочена к Всемирному дню донора крови.

"В этом году акция проходит под девизом "Сдайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь". К участию в мероприятии приглашаются инициативные группы людей, некоммерческие организации, работники государственных и частных компаний, реализующие проекты в рамках корпоративной социальной ответственности, активисты и волонтеры общественных объединений, а также студенты учебных заведений", - отметили специалисты.

Для того чтобы стать донором, необходимо получить справку в поликлинике по месту жительства, в которой будет содержаться информация о том, что у человека нет противопоказаний к донорству крови. "Кроме этого, необходим паспорт потенциального донора", - отметили на станции переливания.

Присоединиться к благотворительной акции можно на Могилевской областной станции переливания крови, которая располагается по ул.Пионерская,17. Часы работы: 8.00-17.00. Телефон для справок: 8 (0222) 78-14-22, +375 (44) 592-05-20.

В прошлом году в Могилевской области более 7 тыс. человек стали донорами крови и ее компонентов, из них почти 5 тыс. - в Могилеве. В 2020 году звание "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь" получили более 260 человек в областном центре. По области - это более 8 тыс. человек.-0-