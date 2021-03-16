Акция по наведению порядка на мемориалах сожженным деревням стартовала в Новогрудском районе

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе сегодня стартовала акция по наведению порядка на мемориалах и памятниках сожженным деревням, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Новогрудском райисполкоме.

В течение недели в Новогрудском районе проводится акция, приуроченная ко дню памяти хатынской трагедии, а также белорусских деревень и местечек, которые сгорели в пламени войны. Среди них и 16 населенных пунктов Новогрудчины. Самый крупный из них - деревня Куписк Любчанского сельсовета, где оккупанты сожгли более 200 дворов.

О событиях того времени в деревне напоминает памятник землякам, воинам, партизанам, узникам лагерей, местным жителям, погибшим в годы войны. Также в Куписке установлен мемориал на месте гибели партизана Михаила Белуша. В 1944 году при атаке немецкого гарнизона он повторил подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота.

"Сегодня неравнодушные жители района привели территорию вокруг в порядок - подрезали деревья, убрали листву и ветки, почистили дорожки. Участие в акции приняли более 20 человек - школьники, представители местной власти, просто неравнодушные жители Любчанского сельсовета", - рассказали в Новогрудском райисполкоме.

На протяжении недели в порядок будут приведены памятники, мемориалы и братские могилы во всех 16 сожженных деревнях. Завершится акция митингами-реквиемами, которые пройдут 21 и 22 марта.-0-