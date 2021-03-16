Акция по наведению порядка проходит в мемориальном комплексе "Шауличи" в Волковысском районе

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Шауличи" под Волковыском сегодня проходит акция по наведению порядка. Участие в ней принимают около 80 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

В акции приняли участие около 80 человек. Среди них представители местной власти, организаций района, школьники и учащиеся колледжа, ветераны и общественники. Участники акции привели в порядок территорию комплекса - убрали листву, упавшие ветки, подмели дорожки. После этого обновят, где необходимо, и краску.

"Поддержанию порядка, благоустройству памятников, мемориалов, братских могил в районе уделяется повышенное внимание. Трепетно относятся к сохранению памяти жители района. В течение этой недели в порядок будут приведены все формы увековечивания, а их на территории района около 70", - рассказали в Волковысском райисполкоме. За каждым памятником закреплены шефы, которые постоянно занимаются наведением порядка и поддержанием их в хорошем состоянии.

Итогом акции станет митинг-реквием, который состоится 20 марта в мемориальном комплексе "Шауличи".

Деревню Шауличи 7 июля 1943 года оккупанты стерли ее с лица земли. За то, что рядом с деревней убили немецкого офицера, расстреляли 366 местных жителей, из них 120 детей. Все дома сожгли. Сегодня о страшных событиях напоминает мемориальный комплекс.-0-

Фото Леонида Щеглова