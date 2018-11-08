Акция по предупреждению ДТП с участием детей пройдет 8-16 ноября в Минске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 8 по 16 ноября пройдет комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием детей, сообщили БЕЛТА в отделе по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Такое повышенное внимание связано с окончанием осенних каникул у школьников. Сотрудники ГАИ будут нести службу вблизи учебных заведений утром до начала занятий. Госавтоинспекторы проследят за соблюдением участниками дорожного движения ПДД, за состоянием улично-дорожной сети и организацией дорожного движения. Особое внимание уделят правилам перевозки детей в легковом транспорте, а также правилам проезда водителями нерегулируемых пешеходных переходов.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и готовыми к внезапному появлению детей вблизи учебных заведений, остановок общественного транспорта. Родителям следует ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе о недопустимости использовать мобильные телефоны и наушники при пересечении проезжей части, а также прикрепить на одежду или школьный рюкзак фликер.-0-