Акция по предупреждению ДТП с участием детей пройдет у школ Минска

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием детей пройдет с 8 по 15 января у школ Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Такое повышенное внимание связано с окончанием зимних каникул у школьников. Сотрудники ГАИ будут нести службу вблизи учебных заведений утром до начала занятий. Госавтоинспекторы проследят за соблюдением участниками дорожного движения ПДД, состоянием улично-дорожной сети и организацией дорожного движения. Особое внимание уделят правилам перевозки детей в легковом транспорте, а также правилам проезда водителями нерегулируемых пешеходных переходов.
В ГАИ напомнили водителям о необходимости быть предельно внимательными и готовыми к внезапному появлению детей вблизи учебных заведений, остановок общественного транспорта. Детям следует ежедневно напоминать о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе о том, что нельзя использовать мобильные телефоны и наушники при пересечении проезжей части. На одежду или школьный рюкзак ребенка стоит прикрепить фликер.-0-
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