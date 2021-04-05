Акция по пристройству бездомных животных состоится в Минске 17 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция по пристройству бездомных животных "Дорога домой" состоится 17 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы акции из общественного объединения защиты животных "Эгида".

В столичном арт-пространстве Hide (ул. Октябрьская, 19) с 13.00 до 18.00 каждый неравнодушный к судьбе хвостатых может посетить выставку и либо забрать четвероного друга домой, либо подарить в "Палатку помощи" корма, лекарства, лотки, наполнители, амуницию, клетки и все, что может пригодиться бездомным котам и собакам.

Каждый будущий владелец питомца обязательно пройдет небольшое собеседование с куратором и заключит договор об ответственном содержании (для чего понадобится паспорт). Он также сможет получить бесплатную консультацию ветеринара, памятку для владельца и подарки от производителя товаров для животных. Кстати, бесплатные консультации будет также давать кинолог Денис Сидорович, руководитель клуба охранных собак "Минская дружина".

"Каждая акция, которую мы проводим, напоминает об ответственности, которую мы несем перед другими живыми существами. Как старший брат оберегает младшего от опасностей, так и мы должны быть защитниками для братьев наших меньших", - подчеркнули в ООЗЖ "Эгида".

По инициативе организации проводится немало просветительских и благотворительных мероприятий, направленных на продвижение гуманного обращения ко всему живому на планете. Акция "Дорога домой" - одно из таких. Кроме того, это мероприятие для всей семьи. Для каждого посетителя выставки найдется занятие по душе на уютном празднике четвероногих. Это моментальные фото у красивых фотозон, выступления артистов, мастер-классы, аквагрим и увлекательное шоу с участием собак.-0-