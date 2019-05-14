Акция по профилактике болезней системы кровообращения пройдет в Могилеве и Могилевском районе

14 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве и Могилевском районе 15 мая пройдет информационно-образовательная акция "Цифры здоровья: артериальное давление", сообщили БЕЛТА в зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Мероприятие под слоганом "Контролируем давление - продлеваем жизнь" проводится совместно с проектом "Уйти от инсульта" с целью повышения информационной грамотности населения по вопросам профилактики болезней системы кровообращения, формирования навыков самоконтроля артериального давления.

Медики будут измерять артериальное давление и обучать навыкам его контроля, проводить тесты по распознаванию инсульта (Face Arm Speech test "лицо - рука - речь"), а также индивидуальные консультации по вопросам профилактики болезней системы кровообращения. Для желающих покажут видеоролики по тематике здорового образа жизни и будут раздавать информационно-образовательные материалы по факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов и рекомендации при артериальной гипертензии.

В акции будут задействованы 12 поликлиник.-0-