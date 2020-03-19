Акция по профилактике домашнего насилия началась в Брестской области

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области по 29 марта проходит акция "Последнее предупреждение" по профилактике домашнего насилия, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Подобные профилактические кампании на территории региона проводятся регулярно. Они включают в себя комплекс мер по индивидуальной работе с семейными дебоширами. Сотрудники милиции проводят с ними профилактические беседы, а в случае необходимости выносят официальное предупреждение и ставят на учет. В настоящее время на профилактическом учете за насилие в семье состоят 762 человека.

За январь-февраль в органы внутренних дел области поступило более 1,7 тыс. сообщений о насилии в семье. В результате проверок 464 человека, совершивших правонарушения в отношении членов семьи, получили официальные предупреждения. Правоохранители вынесли 115 защитных предписаний, 107 из которых обязывали домашнего тирана покинуть общее с пострадавшими от насилия жилое помещение.

Помимо сотрудников милиции помощь оказывают другие государственные учреждения и общественные организации, в том числе органы соцзащиты. В регионе функционирует 18 кризисных комнат на 67 койко-мест. В помещениях созданы необходимые материально-бытовые условия для круглосуточного пребывания граждан (семей), пострадавших от насилия, ставших жертвами других жизненных обстоятельств. Нуждающиеся могут временно поселиться там на 10 дней. При необходимости срок пребывания может быть продлен.

По информации комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома, за прошлый год услугу временного приюта в кризисных комнатах получили 73 человека, в том числе 62 пострадавших от домашнего насилия (в 2018 году - 60 и 54 человек соответственно). Не была востребована такая услуга в ТЦСОН Березовского, Брестского, Дрогичинского, Жабинковского, Ивановского, Каменецкого районов и Ленинского района Бреста.

Для жертв домашнего насилия работает общереспубликанская горячая линия. Позвонив по номеру 8-801-100-8-801, можно рассчитывать на помощь психолога, юриста и социального работника.-0-