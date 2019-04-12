Акция по профилактике ДТП с участием мотоциклистов стартует в Гомельской области

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Открой сезон без нарушений" пройдет в Гомельской области с 12 по 21 апреля, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

Ежегодно весной обостряется тема безопасности водителей мототранспорта. "Мотоциклисты составляют немалую долю в общем числе участников дорожного движения. Те, кто всю зиму держал своих "железных коней" в гаражах, сейчас гоняют по улицам, не задумываясь не только о том, что их окружают живые люди, которым они своей беспечностью могут искалечить жизнь, но даже о самих себе", - подчеркнули в ГАИ региона. Мотоциклисты в меньшей степени защищены, чем водители автомобиля, которых может уберечь от травм корпус машины. Поэтому наличие мотошлема в их амуниции обязательно.

Как рассказали в Госавтоинспекции, за три месяца текущего года на дорогах страны по вине водителей мототранспорта совершено 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 8 получили ранения. На территории Гомельской области произошло 4 аварии с участием мототранспорта, в которых 2 человека погибли и 2 получили травмы различной тяжести.

Во время акции сотрудники ГАИ проведут комплекс мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения при эксплуатации двухколесных транспортных средств. В этот период на дорогах региона будет применен негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием служебного мототранспорта.

Цель акции - формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения и пресечение хулиганских действий со стороны мотоциклистов.-0-