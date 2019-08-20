Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет 21 августа в Минске

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная акция по профилактике неинфекционных заболеваний по проекту "Цени свое здоровье!" пройдет 21 августа в минских аптеках РУП "Белфармация". Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

В местах проведения акции можно будет измерить артериальное давление, узнать уровень глюкозы в крови, определить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи-валеологи, гигиенисты, другие специалисты центров гигиены и эпидемиологии районов Минска предложат ознакомиться с информационными материалами (памятками, буклетами, листовками) по тематике здорового образа жизни. Желающие получат индивидуальное консультирование по профилактике болезней системы кровообращения и формированию здорового образа жизни, смогут заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний.

Акция пройдет с 10.00 до 14.00 в аптеках №1 (В.Хоружей, 24) и №8 (ул.Чкалова, 17), с 10.00 до 15.00 - №7 (пр.Партизанский, 62), №34 (ул.Уральская, 16) и №113 (ул.Шаранговича, 48).

Кроме того, 21 августа узнать больше о состоянии своего здоровья можно на кондитерской фабрике "Коммунарка", ОАО "Минский маргариновый завод", УП "Торгтехника" и на хлебозаводе №2.

Профилактический проект стартовал в Минске более года назад. Дни здоровья проводились в том числе на самых крупных объектах города, в торговых центрах, магазинах, аптечной сети РУП "Белфармация" и других промышленных предприятиях и объектах столицы - каждую первую и третью среду месяца. По данным анкетирования, основными факторами риска развития неинфекционных заболеваний минчане назвали курение, употребление алкоголя, недостаточную физическую активность, неправильное питание.

К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-