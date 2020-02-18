Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в Минске 19 февраля

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая в 2020 году акция "Цени свое здоровье!" проекта "Минск - здоровый город" пройдет 19 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В масштабном проекте поучаствуют медицинские работники учреждений здравоохранения. Они проведут акции по профилактике неинфекционных заболеваний, проконсультируют жителей столицы, как не заболеть респираторными инфекциями и укрепить свой организм.

Встретиться с врачами-валеологами, гигиенистами, терапевтами можно будет в аптеках по ул.Нестерова, 51, ул.О.Кошевого, 1, пр.Пушкина, 41, ул.Короля, 6, ул.Жуковского 10/1, ул.Восточной, 46, а также на базе Минского вагоноремонтного завода и Минского завода безалкогольных напитков.-0-