Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в Минске 3 апреля

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской центр здоровья 3 апреля проведет в гипермаркетах и торговых центрах столицы акцию по профилактике неинфекционных заболеваний "Цени свое здоровье", сообщили БЕЛТА в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Минчанам измерят артериальное давление и расскажут, как пользоваться аппаратом самостоятельно, предложат узнать уровень глюкозы в крови. Специалисты проведут индивидуальные консультации, будут раздавать информационно-образовательные материалы и демонстрировать тематические видеоролики.

Пообщаться с медиками 3 апреля можно с 10.00 до 14.00-15.00 в магазинах "Евроопт" по ул.Казинца, "Соседи" по ул.Селицкого, 65, "Виталюр" по ул.Рафиева, 56, "Алми" по ул.Притыцкого, 93, "На Немиге" по ул. О.Кошевого,14, также в гипермаркете "Е-Сити" по улице Гашкевича, 3, торговом центре Dana Mall, торговом доме "На Немиге" и на Комаровском рынке.

Проект, который реализуется совместно с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, стартовал 6 марта. Его цель - через популяризацию здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний, вызванных основными факторами риска (курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и недостаточная физическая активность), привлечь внимание граждан к собственному здоровью.-0-