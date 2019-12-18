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18 декабря 2019, 07:22

Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в Минской области 23-30 декабря

Фото из архива
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по профилактике неинфекционных заболеваний "Экспресс "Здоровье" в Новый год" пройдет в Минской области с 23 по 30 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В регионе в эти дни будут работать свыше 30 информационных площадок. Они откроются в местах массового пребывания людей: торговых, спортивных и культурно-развлекательных центрах.

Врачи учреждений здравоохранения и центров гигиены вместе с волонтерами районных организаций Красного Креста организуют осмотр и консультацию всех желающих по вопросам здорового образа жизни. Можно будет прийти и узнать свое артериальное и внутриглазное давление, уровень глюкозы в крови, измерить свой рост и вес с расчетом индекса массы тела.

В учреждениях здравоохранения пройдут дни открытой информации для населения с консультациями врачей-специалистов: педиатров, терапевтов, врачей общей практики, эпидемиологов. Будут работать горячие телефонные линии.

Традиционно будут распространять памятки, буклеты и плакаты о здоровом образе жизни, транслировать информацию о вреде курения, злоупотребления алкоголем, неправильного питания, низкой физической активности.

Организаторами являются главное управление по здравоохранению Миноблисполкома и Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.-0-

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