Акция по профилактике сахарного диабета пройдет в Минске 14 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по профилактике сахарного диабета пройдет в Белорусском государственном медицинском университете 14 ноября , сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" Алла Шепелькевич.

Участники смогут пройти оценку факторов риска развития сахарного диабета 2-го типа по специальной шкале - FINDRISK, которая включает восемь вопросов. Далее у присутствующих измерят уровень глюкозы в крови, гликемию, артериальное давление, массу тела, окружность талии. Участниками акции могут стать все желающие старше 40 лет.

В этот день в медуниверситете также пройдет межведомственный круглый стол, на котором обсудят организацию медико-социальной помощи при сахарном диабете.

Кроме того, в Республиканском дворце культуры профсоюзов в Минске 17 ноября проведут медико-просветительное мероприятие "Всемирный день диабета 2018: семья и диабет" для пациентов с сахарным диабетом и их родственников. Ведущие специалисты страны в области диабетологии расскажут о значимости проблемы, ситуации с заболеваемостью в республике, современных методах лечения диабета и его осложнений.

В течение недели (по 17 ноября) в областных и минском городском эндокринологических диспансерах (отделениях), Республиканском центре эндокринологии пациенты с диабетом смогут пройти анкетирование на тему роли семьи в лечении заболевания.

Мероприятия организованы Минздравом, БОМО "Эндокринология и метаболизм", ОО "Поддержка людей с сахарным диабетом", кафедрой эндокринологии и 1-й кафедрой детских болезней Белорусского государственного медуниверситета, Республиканским центром эндокринологии.

Ежегодно 14 ноября во всем мире проходит Всемирный день диабета. В этом году Международной федерацией диабета предложена тема "Семья и диабет".-0-