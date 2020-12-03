Акция "Стоп-парковка" стартует сегодня в Гомельской области

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию "Стоп-парковка" проведет ГАИ в Гомельской области с 3 по 7 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями местных исполкомов еще раз обратят внимание автомобилистов на проблему нецелевого использования парковочных мест.

В течение пяти дней пройдут рейды по выявлению и пресечению фактов незаконной парковки на местах для инвалидов. Также в планах - встречи и информационно-разъяснительные беседы среди населения, в трудовых коллективах.

В Госавтоинспекции напомнили, что ответственность за данное нарушение предусмотрена ч.2 ст. 18.22 КоАП, включая штрафные санкции. В ГАИ призывают всех водителей соблюдать правила остановки и стоянки и проявлять уважение к людям с ограниченными возможностями.-0-