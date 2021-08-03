Акция "Теперь я - первоклашка!" проходит в Могилевской области

3 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области проходит благотворительная акция "Теперь я - первоклашка!". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор Могилевского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд" Ирина Фисюк.

"Наша акция ежегодная. Это одно из мероприятий республиканской акции "Соберем ребенка в школу". Жители областного центра и всего региона могут присоединиться к доброму делу - помочь собрать в школу детей-сирот, воспитанников детских домов семейного типа", - рассказала Ирина Фисюк.

Благотворительная акция проходит в регионе в два этапа. До 26 августа проходит сбор канцелярских товаров и школьных принадлежностей для первоклассников, из которых сформируют подарочные наборы. Вручение их состоится с 27 августа по 3 сентября.

"Для детей нужны канцелярские товары, предметы для художественного творчества, спортивный инвентарь, настольные игры, книги (детская, художественная и научно-популярная литература), спортивная одежда и обувь, - отметила директор областного отделения. - Наша акция основывается на бескорыстной и добровольной помощи детям-сиротам, воспитанникам детских домов семейного типа. Такая благотворительная помощь помогает взрослым и молодежи становиться добрее, отзывчивее и милосерднее".

Оставить подарки для первоклассников можно в отделе "Почтовая лавка" РУП "Белпочта" по адресу: Могилев, улица Первомайская,28.-0-