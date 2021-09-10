10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Трезвый водитель" проходит в Минской области 10-12 сентября, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Целью акции является пресечение случаев управления транспортом в состоянии опьянения как одной из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями. "В этот период патрулирование нарядов милиции приближено к объектам торговли спиртными напитками (кафе, магазины, АЗС), а также другим местам массового отдыха граждан, особенно в вечернее и ночное время", - отметили в УВД.

"Ежедневная сводка о задержании водителей за рулем в состоянии опьянения указывает на недисциплинированность и безответственность тех, кто не только подвергает опасности свою жизнь, но и создает на дороге прямую угрозу другим участникам дорожного движения. Так, с начала года ГАИ Минской области выявлены и привлечены к ответственности 2364 нетрезвых водителя. С участием таких водителей произошли 33 аварии, в результате которых 9 человек погибли, 35 - получили травмы различной степени тяжести", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: если алкогольное опьянение составляет до 0,8 промилле включительно, правонарушитель лишается водительского удостоверения сроком на 3 года, также придется заплатить штраф 100 БВ. Если более 0,8 промилле, то нарушителю грозит лишение прав сроком на 5 лет и штраф в 200 БВ. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

"Нетрезвый водитель представляет большую опасность для участников дорожного движения и последствия могут быть самыми плачевными. Если граждане видят, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, то необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 102", - подчеркнули в ГАИ.-0-