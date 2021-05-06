Акция "Трезвый водитель" пройдет в Минской области 7-12 мая

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическую акцию "Трезвый водитель" проведет Госавтоинспекция Минской области с 7 по 12 мая, цель - пресечь случаи нетрезвого вождения как одной из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Будут созданы рейдовые группы из сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Патрулирование будет приближено к объектам торговли спиртными напитками (кафе, магазины, АЗС), а также другим местам массового отдыха граждан, особенно в вечернее и ночное время.

"Ежедневная сводка о задержании водителей за рулем в состоянии опьянения указывает на недисциплинированность и безответственность тех, кто не только подвергает опасности свою жизнь, но и создает на дороге прямую угрозу другим участникам движения", - отметили в ведомстве.

С начала года стражи дорог выявили и привлекли к ответственности 936 нетрезвых водителей. За указанный период по вине таких водителей произошло восемь ДТП, в результате которых один человек погиб, девять получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает: согласно ст.18.15 КоАП, предусмотрена градация алкогольного опьянения водителя. Если это до 0,8 промилле включительно, правонарушитель лишается водительского удостоверения на три года, также придется заплатить штраф 100 базовых величин. Если более 0,8 промилле, лишение прав на пять лет и штраф в 200 базовых величин. За повторное нетрезвое вождение в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Граждан, которые обладают информацией, что за рулем пьяный водитель, призывают незамедлительно сообщить об этом по телефону 102.-0-