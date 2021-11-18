18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Трезвый водитель" стартует в Минской области 19 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Алкоголь - один из самых коварных врагов человека. Под его влиянием действия человека становятся непредсказуемые, а порой и опасные. Опьянение делает людей беззащитными при возникновении неординарных ситуаций. Особенно остро это проявляется в дорожном движении, независимо от того, кто находится в состоянии алкогольного опьянения - водитель или пешеход, велосипедист или возчик гужевого транспорта, - рассказали в ГАИ. - Несмотря на принимаемые меры по предупреждению и пресечению фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, уровень ДТП с участием нетрезвых водителей остается высоким. За 10 месяцев на автодорогах Минской области по указанной причине произошло 46 ДТП, в которых 21 человек погиб и 44 получили травмы различной степени тяжести. В ходе надзора за дорожным движением стражами дорог задержано 2886 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения".

С 19 по 22 ноября Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию "Трезвый водитель". Основная цель мероприятия - предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями как одной из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями. В эти дни наряды дорожно-патрульной службы перейдут на усиленный вариант несения службы. Патрулирование нарядов милиции приближено к местам объектов торговли спиртными напитками, увеселительных заведений (кафе, дискотеки, АЗС), особенно в вечернее и ночное время. Рейдовые мероприятия пройдут по всей территории области, в рамках которых будет осуществляться контроль за физическим состоянием водителей транспортных средств.

ГАИ Минской области обращается к участникам дорожного движения. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 8 (017) 229-04-44 или на телефонную линию 102.-0-