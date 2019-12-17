Акция "Цени свое здоровье!" пройдет 18 декабря в аптеках и на предприятиях Минска

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской Центр здоровья приглашает жителей Минска 18 декабря принять участие в акции "Цени свое здоровье!" по профилактике неинфекционных заболеваний, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В этот день с 10.00 до 15.00 в аптеках и на промышленных предприятиях пройдут мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний - инфарктов, инсультов, сахарного диабета, бронхолегочных и онкологических заболеваний. Врачи-валеологи, терапевты, психологи будут просвещать посетителей по теме здорового образа жизни, консультировать по вопросам профилактики сердечно-сосудистой и эндокринной систем. С помощью разнообразных памяток и буклетов можно будет узнать больше об основах здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний. "Такими мероприятиями мы стремимся обратить внимание населения на значимость профилактики основных факторов риска, которые влияют на качество и продолжительность жизни", - отметили в центре.

Площадки акции расположатся по следующим адресам: УП "Минскметрострой" (ул. Селицкого, 15В), СООО "Мобильные ТелеСистемы" (пр. Независимости, 95-4), РУП "Белмедпрепараты" (ул. Фабрициуса, 30), УП "НПО Центр" (ул. Шаранговича, 19), ЗАО "Милавица" (ул. Нововиленская, 28), а также в аптеках №80 (ул. Плеханова, 72), №25 (ул. О.Кошевого, 10), №1 (ул. В.Хоружей, 24) РУП "Белфармация".

Кроме того, на базе ОАО "Керамин" (ул. Серова, 22) будут подведены годовые итоги проекта "Цени свое здоровье!".

Акция проводится по инициативе и с участием городского Центра здоровья, районных центров гигиены и эпидемиологии, учреждений здравоохранения столицы.-0-