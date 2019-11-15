Акция "Цени свое здоровье!" пройдет в аптеках и на предприятиях Минска 20 ноября

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской Центр здоровья приглашает минчан 20 ноября поучаствовать в акции "Цени свое здоровье!", которая является частью масштабного профилактического проекта "Минск - здоровый город", сообщили БЕЛТА в учреждении.

В этот день с 10.00 до 15.00 в аптеках и на промышленных предприятиях (в отдельных точках - до 14.00 и 13.00) пройдут мероприятия по профилактике инфарктов, инсультов, сахарного диабета, бронхолегочных и онкологических заболеваний. "Такими мероприятиями мы стремимся обратить внимание населения на основные факторы риска, которые влияют на качество и продолжительность жизни", - отметили в центре.

Во время акций посетители информационных площадок смогут измерить свое артериальное давление. Врачи-валеологи, гигиенисты, психологи проведут беседы по теме здоровья, вредных привычек. Желающие получат индивидуальные консультации специалистов по профилактике болезней системы кровообращения и формированию здорового образа жизни. Можно будет задать вопросы по вакцинации и заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. Из памяток и буклетов можно будет больше узнать об основах здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний.

Площадки акции расположатся в КУП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома" (ул.Промышленная, 7), УП "Наша марка" (ул.Чижевских, 11), РУП "Строммаш" (Бетонный проезд, 6), ОАО "Приборостроительный завод Оптрон" (ул.Ф.Скорины, 52), УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ" (ул.Якубовского, 58), а также в аптеках РУП "Белфармация": №74 (ул.Воронянского, 11/5), №34 (ул.Уральская, 16), №65 (ул.Восточная, 46), №11 (ул.Короля, 19).

Организаторы мероприятия - городской Центр здоровья и комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-