Акция "Цени свое здоровье!" пройдет в гипермаркетах Минска 2 октября

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской Центр здоровья приглашает минчан 2 октября поучаствовать в акции "Цени свое здоровье!", которая является частью масштабного профилактического проекта "Минск - здоровый город", сообщили БЕЛТА в учреждении.

В этот день с 10.00 до 15.00 в гипермаркетах и универсальных магазинах пройдут мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний - инфарктов, инсультов, сахарного диабета, бронхолегочных и онкологических заболеваний. "Такими мероприятиями мы стремимся обратить внимание населения на значимость профилактики основных факторов риска, которые влияют на качество и продолжительность жизни", - отметили в центре.

Выездная поликлиника городского Центра здоровья будет работать в ТЦ Dana Mall. Другие площадки акции расположатся по следующим адресам: магазин ОАО "Минский мясокомбинат" (ул. Казинца, 46), универсам "Рублевский" (ул. Алтайская, 66А), гипермаркет "Е-Сити" (ул. Гашкевича, 3/2), супермаркет "Рублевский" (ул. Уманская, 54), магазин "Хозтовары" (ул. Долгобродская, 3), Комаровский рынок, ресторан быстрого питания №1 KFC (ул. Притыцкого,101А), ТРЦ "Арена Сити".

Во время акций посетители информационных площадок смогут измерить свое артериальное давление. Желающие получат индивидуальные консультации специалистов-медиков по вопросам профилактики болезней системы кровообращения и формированию здорового образа жизни, также смогут задать вопросы по вакцинации и заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний. С помощью разнообразных памяток и буклетов можно будет узнать больше об основах здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний.

Акция проводится по инициативе и с участием городского Центра здоровья, районных центров гигиены и эпидемиологии, учреждений здравоохранения столицы.-0-