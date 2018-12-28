Акция "В Новый год - с "Белой Русью" соберет в Гомеле около 500 детей

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областную акцию "В Новый год - с "Белой Русью" и благотворительную елку проведут сегодня в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областной организации РОО "Белая Русь" Наталья Мамрукова.

В Городском центре культуры соберутся около 500 детей со всех районов. "На благотворительное мероприятие, которое является частью республиканской акции "Наши дети", приглашены дети-инвалиды, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети активистов РОО "Белая Русь", - рассказала Наталья Мамрукова.

В фойе ГЦК мальчиков и девочек встретят сказочные герои, которые пригласят малышей поучаствовать в игровой программе. Здесь же ребята смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поводить хороводы вокруг елки, также им вручат сладкие подарки. О ценности чувств и взаимоотношений юные зрители смогут порассуждать во время постановки "Женитьба Кощея".

Члены "Белой Руси" активно подключились к акции "Наши дети": во всех районах для ребят, которым необходимо особое внимание, организуют праздники, утренники, представления. Не забывают и о людях преклонного возраста, отметила Наталья Мамрукова. "Наши активисты стараются в предновогодние дни окружить заботой и теплом тех, кто в этом особо нуждается, подарить праздничное настроение и веру в чудеса и добро", - добавила заместитель председателя областной организации.-0-