Акция в поддержку безвозмездного донорства прошла в Минске

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцию "День донора" провели на базе 5-й городской клинической больницы Минска. Мероприятие привлекло около 80 доноров крови, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня у нас настоящий ажиотаж. Количество людей, которые готовы стать донорами, заметно увечилось по сравнению с сентябрем, когда мы также проводили подобную акцию. Тогда в ней приняли участие 53 человека, из них 15 решили сдать кровь на безвозмездной основе. В этот раз пришли 77 доноров, из них 26 поделились кровью без оплаты. Поскольку, вероятнее всего, к 2020 году в Беларуси на законодательном уровне утвердят донорство исключительно на безвозмездной основе, мы всячески стараемся поддерживать и развивать эту инициативу. Приятно, что не только для нас, врачей, но и для многих минчан донорство становится доброй традицией", - рассказала врач-трансфузиолог 5-й городской клинической больницы Лариса Горская.

Чтобы стать донором, предварительно необходимо записаться в пункте сдачи крови, а при себе иметь паспорт, военный билет, справку о состоянии здоровья из поликлиники по месту жительства или из здравпункта по месту работы, результаты флюорографии, общий анализ мочи, для женщин - справку об осмотре гинеколога. Но перед процедурой доноров ожидает еще один предварительный медицинский осмотр. "Это необходимо для того, чтобы окончательно выявить все противопоказания. Бывают случаи, когда у человека есть желание стать донором, но не позволяет здоровье. Тогда приходится либо перенести эту процедуру, либо вовсе отменить. Вот и сегодня были желающие сдать кровь с лейомиомой, гипертонической болезнью и язвой желудка. Но такие отклонения несовместимы с донорством", - пояснила Лариса Горская. Также медики напоминают, что сдавать кровь можно в возрасте от 18 до 60 лет, при этом масса тела донора должна превышать 55 кг.

К кабинету, где происходил забор крови, на протяжении двух часов акции была длинная очередь. Откликнулись люди разных возрастов, профессий: военные, студенты, учителя, рабочие столичных промышленных предприятий. Были и медики, которые между обходами и процедурами постарались выкроить время, чтобы поделиться своей кровью, ведь о ее ценности они знают не понаслышке. "Впервые стала донором еще будучи студенткой. Тогда во время занятий в больнице к нам обратились за помощью: нужна была 4 группа крови. Необходимый резус оказался только у меня, так я и оказалась в операционной, став донором во время прямого переливания. С того времени хотя бы раз в год стараюсь сдавать кровь", - поделилась воспоминаниями заведующая отделением клинической и функциональной диагностики больницы Елена Новикова.

То, что истинная цена крови измеряется в человеческих жизнях, осознают не только врачи. В пример всем в лаборатории ставят Валерия Кондратьева, работающего на заводе колесных тягачей. Во время службы на военно-морском флоте мужчина впервые стал донором, когда от потери крови погибал его сослуживец. С той поры минчанин считает своим долгом регулярно сдавать кровь на безвозмездной основе. И таких историй множество.

Надо отметить, что безвозмездный донор тоже получает некоторую компенсацию - Br20 на питание после кровосдачи и возможность двух дней отдыха (один - с сохранением среднего заработка за выполнение донорской функции за счет нанимателя и еще один - без оплаты).

Медики указывают на значительный рост числа желающих сдать кровь в последнее время. По данным Городского центра трансуфузиологии, общее количество доноров крови по сравнению с 2017 годом увеличилось на 500 человек, в основном за счет безвозмездных доноров. При этом потребность в крови возросла на 10% в связи с внедрением высокотехнологичных вмешательств в клиниках Минска. Чаще всего донорами становятся мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. Лидирующие позиции по количеству доноров занимает Партизанский район Минска.-0-