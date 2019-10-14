14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Вместе против рака молочной железы" пройдет 16-17 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Акция будет проходить в центральных районных поликлиниках Минска. В Центральном районе Минска - по ул. Сухая, 6, Фрунзенском - ул. Якубовского, 33, Октябрьском - ул. Воронянского,13/2, Ленинском - ул. Ульяновская, 5, Партизанском - ул. Фроликова, 2, Заводском - ул. Филатова, 13, Московском - ул. Рафиева, 60, Советском - ул. Кульман, 22, Первомайском - пр. Независимости, 119. Минчан примут районные онкологи с 9.00 до 15.00.

Цель акции - повышение эффективности ранней диагностики рака молочной железы (РМЖ), а также улучшить информированность женщин о методах своевременной диагностики и лечения онкологической патологии.

Рак молочной железы прочно занимает лидирующее место в структуре онкозаболеваемости и смертности женского населения в экономически развитых странах мира. Ежегодно в мире отмечается прирост новых случаев заболевания на 1-5%. В Минске заболеваемость РМЖ увеличивается с каждым годом. За январь-сентябрь зарегистрировано 798 случаев, из них 23,4% в запущенной стадии. В нозологической структуре смертности среди женского населения столицы РМЖ на первом месте. Редко заболевание встречается у молодых женщин до 30 лет. Пик приходится на возраст 45-70 лет.

Организаторами акции выступили комитет по здравоохранению Мингорисполкома, Минский городской клинический онкодиспансер и городской Центр здоровья.-0-