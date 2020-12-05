Акция #ЗарядкадляДедаМороза стартует в Могилеве

5 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Акция #ЗарядкадляДедаМороза стартует сегодня в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе спорта и туризма Могилевского горисполкома.

Для участия нужно с 5 по 27 декабря записать видео или сделать фото исполнения своего любимого спортивного упражнения. Это могут быть приседания, отжимания, бег, набивание мяча и другое. Обязательное условие - наличие в кадре какого-нибудь новогоднего атрибута: украшенная елка, новогодний костюм и другое. Фото или видео необходимо разместить в социальных сетях с хештегом #ЗарядкадляДедаМороза. Профиль участника акции должен быть открытым.

"Первые 100 участников, которые выполнят все условия, получат памятные календари после завершения акции. Известные могилевские спортсмены определят 5 победителей онлайн-проекта, которые получат подарки от отдела спорта и туризма горисполкома", - отметили организаторы.

Акция продлится до 27 декабря.-0-