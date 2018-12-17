Акция ЗОЖ пройдет на предприятиях Минска 19 декабря

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской Центр здоровья 19 декабря в Минске завершает цикл мероприятий этого года по профилактике неинфекционных заболеваний очередной информационно-образовательной акцией на промышленных предприятиях и в аптеке РУП "Белфармация", сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Минчане смогут измерить давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, взять памятки, буклеты по тематике здорового образа жизни. Врачи проведут индивидуальные консультации по вопросам профилактики болезней системы кровообращения и формированию здорового образа жизни. В этот раз площадками акции станут МЗКТ, хлебозавод №2 КУП "Минскхлебпром", "НПО Центр", "Мобильные ТелеСистемы", "Коммунарка", "Мингорсвет" Мингорисполкома, Главный расчетный информационный центр БЖД, Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации, а также аптека №34 (по ул.Уральская, 16). Практически все встречи пройдут с 10.00 до 15.00.

Как пояснила руководитель городского Центра здоровья Снежана Кавриго, профилактический проект стартовал в Минске в феврале нынешнего года. Дни здоровья проводились в том числе на самых крупных объектах города: железнодорожном вокзале, автовокзале, в аэропорту, на МАЗе, также в торговых центрах, магазинах, в аптечной сети РУП "Белфармация" и других промышленных предприятиях и объектах столицы - каждую первую и третью среду месяца. За это время состоялось около 4,8 тыс. мероприятий, которые посетили более 400 тыс. человек. По данным анкетирования, которое проводилось на консультационных мобильных пунктах, основными факторами риска развития неинфекционных заболеваний минчане назвали курение, употребление алкоголя, недостаточную физическую активность, неправильное питание. Признаки риска среди участников акции у себя отметило более 94% респондентов. В то же время все понимают, что ведение здорового образа жизни способно заметно снизить вероятность развития этих заболеваний.

К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Медики рекомендуют внимательно отнестись к своему здоровью тем, чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт миокарда или инсульт (мужчины до 55 лет, женщины до 65). У мужчин инфаркты и инсульты в среднем развиваются на 10 лет раньше, чем у женщин. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови.

"В 2019 году такие профилактические мероприятия продолжатся. Планируется, что мобильные врачебные выездные пункты будут размещаться на постоянно действующих стационарных точках. Консультации будут проводить врачи учреждений здравоохранения города", - анонсировала Снежана Кавриго.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-